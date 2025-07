Pippa Middleton regt Nachbarn mit Diva-Allüren auf

Pippa und ihr Ehemann James Matthew sollen bei ihren Nachbarn in Ungnade gefallen sein.

Nicht nur Prinz Harry und Herzogin Meghan, die mit ihren Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito leben, müssen sich von ihren Nachbarn vorwerfen lassen, versnobt zu sein und sich von "Normalos" abzuschotten. Auch Pippa Matthews (ehemals Middleton) soll sich mit einer Entscheidung bei ihren Nachbarn unbeliebt gemacht haben. Pippa ist die Schwester der künftigen britischen Königin Kate. Pippa und Ehemann schotten sich angeblich ab Pippa und der Manager James Matthews leben in einem 15 Millionen Pfund (über 17 Millionen Euro) teuren Haus in Berkshire. Das Anwesen soll laut The Sun "weitaus beeindruckender" sein als Prinzessin Kates Heim, das sogenannte Adelaide Cottage.

Bei seinen Nachbarn soll das Ehepaar inzwischen aber ziemlich unbeliebt sein. Laut der Boulevardzeitung Daily Mail gehörte das Anwesen der Matthews in West Berkshire zuvor dem verstorbenen Millionär Sir Terence Conran, der den Anwohnern das Betreten eines Bereichs außerhalb der Einfahrt zum Hauptgebäude gestattete.

Nachdem Pippa und ihr Mann eingezogen sind, zäunten sie den Weg ein und stellten Schilder auf, die vor unbefugter Nutzung warnen. Die Anwohner fragen sich, warum ihnen der Zutritt zu einem Bereich verwehrt wurde, zu dem sie zuvor jahrzehntelang Zugang hatten. Einige Nachbarn haben das Gefühl, das Paar würden sich absichtlich vom Rest des Dorfes abschotten. "Mit all den Schildern fühlt es sich an wie 'wir' und 'die'", zitiert die Daily Mail einen enttäuschten Bewohner. Ein anderer Nachbar wirft Pippa und ihrem Ehemann vor: "Es fühlt sich an, als würden sie dem Dorf eine Annehmlichkeit vorenthalten." "Die Leute könnten den Eindruck bekommen, sie würden ihren Einfluss geltend machen wollen",so ein Anrainer. Pippa Middletons Ruf, eine Diva zu sein Berichten zufolge soll das divenhafte Verhalten von Prinzessin Kates jüngerer Schwester in der Vergangenheit schon oft für Augenrollen gesorgt haben - so wurde Pippa nachgesagt, bei ihrer Hochzeit mit James Matthews nervige Forderungen an den Tag gelegt zu haben. Unter anderem bestand Pippa damals darauf, dass sich die Gäste sich vor dem Empfang umziehen, und ließ die Paare beim Abendessen getrennt voneinander sitzen.