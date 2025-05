Pippas ungewöhnlicher Hochzeitswunsch, der Meghan und Harry entzweite

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan verlief die Hochzeit von Catherines Schwester jedoch nicht ganz so idyllisch, da die beiden - damals noch kein Ehepaar - durch zwei ungewöhnliche Wünsche bei der Zeremonie und dem Empfang getrennt wurden.

Meghan nur widerwillig eingeladen

Da der Royal und die ehemalige Schauspielerin zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlobt und erst seit weniger als einem Jahr zusammen waren, waren Pippa und ihre Mutter Carole Middleton Berichten zufolge besorgt, dass die Anwesenheit von Meghan den großen Tag überschatten könnte.

Berichten zufolge wollte Pippa die ehemalige "Suits"-Darstellerin ursprünglich gar nicht einladen, weil sie befürchtet haben soll, dass ihre Anwesenheit den besonderen Tag in den Schatten stellen könnte.

Sie sei schlussendlich nur "widerwillig" eingeladen worden, wie Omid Scobie und Carolyn Durand, die Autoren von "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Royal Family" schreiben.

Meghan soll sich bewusst für ein dezentes Kleid entschieden haben. "Ihre Entschlossenheit, sich bei Pippas Hochzeit keinen Fehltritt zu leisten, war nur eine von vielen Maßnahmen, die sie ergriffen hat, um einer Frau auf dem Weg zum Königshaus gerecht zu werden", heißt es in "Finding Freedom". Letztendlich hätten sie und Harry aber entschieden, es sei das Beste, wenn Meghan nicht in der Kirche erscheint - um Medienrummel zu vermeiden.