Die deutsche Schauspielerin Anita Kupsch, die vor allem durch ihre Rolle in "Praxis Bülowbogen" bekannt ist, leidet an schwerer Demenz. Das berichtet die deutsche Zeitung Bild, die Kupschs Ehemann Klaus-Detlef Krahn zum Interview bat.

"In guten wie in schlechten Zeiten"

Liebevoll pflegt Krahn seine Ehefrau und übernimmt auch die Hausarbeiten, erzählt er im Interview. Ihre Krankheit sei bereits so weit fortgeschritten, dass Kupsch ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen könne, zudem verliere sie zunehmend die Fähigkeit, Unterhaltungen zu führen.

"Wir haben uns wie die Schnecke ins Häuschen zurückgezogen und machen es uns dort ganz gemütlich", so Krahn. Seine Frau liebt Serien wie "Rote Rosen" oder "Sturm der Liebe", die sie im Wohnzimmer am großen Fernseher ansieht. Ich stehe dann daneben und bügele."

Dass das Organisieren des Alltags – inklusive Kochen – aufgrund von Kupschs Demenz nun bei ihm liegt, sei für ihn selbstverständlich, betont Krahn. Die Hausarbeit möchte er so lange übernehmen, wie es ihm körperlich möglich ist. "Für mich gilt ganz klar: in guten wie in schlechten Zeiten", so Krahn. Für ihn ist klar: "Wir sind jetzt fast 45 Jahre zusammen. Das muss man für seinen Partner bringen, sonst ist man ein Blödmann. Und ich bin mir sicher, Anita hätte das auch für mich gemacht."