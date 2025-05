Naddel: Ihr emotionales letztes Interview

Die Nachricht, dass Moderatorin, Sängerin, Model und Dieter-Bohlen-Ex Nadja "Naddel" Abd el Farrag am 9. Mai überraschend mit nur 60 Jahren verstorben ist, bewegt sowohl die deutsche Promi-Welt, als auch die Medienlandschaft. Offiziell steht die Todesursache zwar noch nicht fest, jedoch soll Abd el Farrag an Organversagen gestorben sein.

Abd el Farrag war Stammgast in den Boulevardmedien – weniger aufgrund von beruflichen Erfolgen, sondern vor allem mit privaten Rückschlägen, aus denen sie auch keinen Hehl machte. So schrieb sie schon in ihrer 2018 erschienen Autobiographie von ihrer hauptsächlich von Alkoholmissbrauch verursachten Leberzirrhose. Auch mit ihren Schulden- und Beziehungsproblemen trat sie vor die Kamera oder das Mikrofon. Nicht überraschend also, dass Naddel ein gern gesehener Interviewgast gewesen ist.

Der deutsche Privatsender RTL veröffentlichte nun Szenen von ihrem letzten Interview.