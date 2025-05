Moderatorin Nadja "Naddel" Abd el Farrag ist tot

Die in den 90er Jahren als mehrjährige Partnerin von Dieter Bohlen und als Fernsehmoderatorin bekannt gewordene Nadja "Naddel" Abd el Farrag ist einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge gestorben. Sie sei wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag am Freitag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben, berichtete die Bild am Montag.

Gesundheitliche Probleme

Abd el Farrag hatte vor einigen Jahren selbst in ihrer Biografie öffentlich gemacht, eine Leberzirrhose zu haben. 2017 hatte sie im Gespräch mit der Illustrierten Closer ebenfalls über die hauptsächlich durch Alkoholmissbrauch verursachte Krankheit gesprochen: "Mir ist klar, dass ich in meinem Leben etwas ändern muss." Die Krankheit habe sich damals im Anfangsstadium befunden. Die zwischenzeitlich auch finanziell angeschlagene Abd el Farrag haderte in dem Interview mit ihrer Erkrankung. "Ich weiß ja, dass ich mir alles selbst zuzuschreiben habe. Trotzdem frage ich mich, warum bei mir all die Fehler, die ich gemacht habe, umso schlimmer bestraft werden." Kaum habe sie das Gefühl, sich endlich ein bisschen gefangen zu haben, komme der nächste Tiefschlag.