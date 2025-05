Dieter Bohlen: Seine ersten Worte zum Tod von Naddel

Sie waren wohl das bekannteste deutsche On-Off-Pärchen der 1990er-Jahre: Dieter Bohlen und "seine" Naddel sorgten aufgrund privater Turbulenzen für regelmäßige Schlagzeilen. Gestern, am 12. Mai, überraschte und schockierte die Meldung, dass Naddel, deren bürgerlicher Name Nadja Abd el Farrag ist, am 9. Mai verstarb – wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag. Nun meldete sich erstmals Bohlen zu Wort. Auf Instagram postete er ein Video von Abd el Farrag mit den kurzen, jedoch prägnanten Worten: "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Friede, Nadja." Das Video zeigt Abd el Farrag als Backgroundsängerin von Bohlens Musikprojekt "Blue System".

Beziehung mit Bohlen sorgte immer wieder für Aufsehen Der durch das Duo Modern Talking, als Musikproduzent und später als Jurymitglied von Sendungen wie "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Bohlen und Abd el Farrag lebten mehr als zehn Jahre zusammen. Ihre Beziehung sorgte immer wieder für Aufsehen - etwa, als Bohlen sie für eine Kurzzeitehe mit der Moderatorin Verona Feldbusch unterbrach. Seitdem wurden Abd el Farrag und Feldbusch (mittlerweile: Pooth) in den Boulevardmedien stets als Konkurrentin dargestellt. Für Abd el Farrag war die Beziehung zu Bohlen wohl Fluch und Segen zugleich: Durch ihre Liason mit dem Star wurde sie zwar der breiten Öffentlichkeit bekannt, allerdings haftete das Image des "Liebchens" und der "Ex" zeitlebens an ihr: "Ich war immer das Anhängsel", schrieb sie in ihrer Biographie.

Die gebürtige Hamburgerin präsentierte beim Privatsender RTL2 von 1999 bis 2000 die Erotiksendung "Peep!", war später Gast im RTL-"Dschungelcamp" und bei "Big Brother". Da sie selbst stark verschuldet war, war sie zweimal beim RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat in der Sendung. Auch ihre Fotos im Magazin Playboy sorgte für Furore. Wie die Zeitung Bild berichtete, verstarb Nadja Abd el Farrag an einem Organversagen. Sie selbst hatte vor einigen Jahren selbst in ihrer Biografie öffentlich gemacht, eine Leberzirrhose zu haben, die hauptsächlich durch Alkoholmissbrauch verursacht wurde. Bohlen hatte schon vor über 20 Jahren in einem Buch darüber berichtet, dass ihre Beziehung durch den Alkoholkonsum seiner Partnerin belastet gewesen sei.