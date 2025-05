Bei einer vornehmen Veranstaltung im Restaurant Core in Notting Hill trafen sich der Beckham-Clan und seine prominenten Freunde, wo der mittlere Sohn Romeo Berichten zufolge eine Rede zu Ehren seines Vaters hielt. Die familiären Spannungen mit Brooklyn und seiner Frau Nicola scheinen sich in den letzten Monaten jedoch verschärft zu haben. Quellen deuten darauf hin, dass sich die Lage zugespitzt habe.

Brooklyn Beckham: Freunde verloren

Doch nicht nur Brooklyns Verhältnis zu seiner Familie soll leiden. Wie die Daily Mail herausgefunden haben will, hat der 26-Jährige seit seiner Hochzeit mit Peltz im Jahr 2022 in seiner Heimat Großbritannien auch eine Reihe an guten Freunden verloren. Angeblich soll er mit seinem engsten Kreis gebrochen haben, als er nach der Hochzeit nach Los Angeles gezogen ist. Stattdessen umgebe er sich jetzt mit einer Clique, die aus prominenten Amerikanern besteht. Über Peltz wird berichtet, sie sei auf Ruhm und Bekanntheit aus - was sich auch auf ihre Beziehungen auswirken soll.