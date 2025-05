PR-Team angeheuert: Nicola Peltz sagt Victoria Beckham den Krieg an

Nicola Peltz soll mit der Familie ihres Ehemannes Brooklyn Beckham auf Kriegsfuß stehen. Nachdem es zuletzt hieß, der älteste Beckham-Spross hätte sich mit seinem Bruder Romeo wegen dessen neuer Freundin Kim Turnbull verkracht, wird inzwischen berichtet, dass in Wahrheit Peltz der Grund dafür ist, warum zwischen Brooklyn und seinen Eltern David und Victoria Beckham Eiszeit herrscht.

Es fällt auf, dass Brooklyn und seine Frau diverse Familienevents in den letzten Wochen mieden. Angeblich, weil sie keine Zeit mit Romeos Freundin verbringen wollen.

Nicola Peltz: Schon seit Hochzeit bei Beckhams unbeliebt

Quellen hatten erzählt, dass die Milliardärstochter es nicht ertragen könne, in Turnbulls Gesellschaft zu sein, da "diese vor einigen Jahren eine romantische Beziehung mit Brooklyn hatte" – was laut der britischen Society-Expertin Katie Hind so aber nicht ganz richtig ist.

"Diese Argumentation ist jedenfalls nicht stichhaltig", schreibt diese in einem Artikel in der Daily Mail.

Romeo und Turnbull sind erst seit November ein Paar. Spannungen zwischen Nicola Peltz und der Familie Beckham bestehen aber schon länger. Tatsächlich reichen sie über drei Jahre zurück, bis zur kostspieligen Hochzeit von Brooklyn und Nicola im April 2022 in Palm Beach, Florida.