Menowin Fröhlich von Ehefrau getrennt: "Hast mich behandelt wie Schoßhund"

Menowin Fröhlich hat sich offenbar von seiner Frau Senay getrennt. Mehrfach deutete der Sänger auf Instagram an, dass sich er und seine Frau, mit der er fünf gemeinsame Kinder hat, ihre Beziehung beendet haben könnten. Die beiden sind seit 2019 verheiratet, aber schon seit 2011 ein Paar. Sogar das Gerücht, dass seine langjährige Ehefrau ihn betrogen hat, machte die Runde.

Seinen Followern auf Instagram erzählt Fröhlich, bereits aus dem gemeinsamen Zuhause in Modautal bei Darmstadt ausgezogen zu sein. Außerdem beschwert er sich darüber, dass Senay ihn nicht die Kinder sehen lasse.

Zudem sieht es so aus, als hätte der Sänger schon eine neue Partnerin gefunden.

Menowin Fröhlich zeigt sich mit neuer Frau und rechnet mit Ex ab

In einer emotionalen Instagram-Story zeigte sich der ehemalige DSDS-Teilnehmer mit einer neuen Frau an seiner Seite. Die beiden präsentieren sich darin Hand in Hand.

"Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem [Leben] genommen hast und mir einen Engel gabst", schrieb Fröhlich dazu.

Ein klarer Seitenhieb gegen Senay. Wenig später setzte Fröhlich noch eins drauf.