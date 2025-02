Menowin Fröhlich: Was macht der ehemalige DSDS-Kandidat heute?

Kurz darauf startete der heute 37-Jährige seine Musikkarriere und feierte vor allem am Ballermann Erfolge. Auch in zahlreichen Reality-TV-Formaten war der Sänger zu sehen. Doch trotz seiner musikalischen Begabung hatte Fröhlich immer wieder Ärger mit dem Gesetz.

Was macht Menowin Fröhlich heute?

Fröhlichs kriminelle Vergangenheit legte ihm einige Steine in den Weg, besonders in Bezug auf seine Karriere. 2023 veröffentlichte er erstmals wieder Musik. In seinem Song "In Ewigkeit" singt er vor allem über seine Liebe zu Gott. 2022 ließ sich der damals 34-Jährige taufen: "Jesus hat mich gerettet. Er hat mich aus allem rausgeholt", erklärte er in einer Instagram-Story. Aufgrund seines starken Glaubens konnte er laut eigenen Angaben auch den Drogen und dem Alkohol widerstehen.