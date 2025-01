Genick gebrochen: Wie geht es Harry Potter-Stuntman David Holmes?

Im Jänner 2009 ereignete sich am Set von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" ein schwerer Unfall: David Holmes, das Stuntdouble von Daniel Radcliffe, verletzte sich bei einer geplanten Explosion schwer und brach sich das Genick.

Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Jahre später spricht er offen über das Unglück.

Positive Lebenseinstellung Holmes selbst blickt trotz seiner schweren Verletzung optimistisch in die Zukunft. Im Zuge einer neuen HBO-Doku "David Holmes: The Boy Who Lived“ erinnert er sich genau an den Moment des Unfalls und war sich sofort der Tragweite bewusst. "Ich wusste sofort, dass es kein Zurück mehr für mich gibt", gab er im Interview mit dem Online-Nachrichtenmagazin t-online bekannt. Dennoch versucht er, das Leben weiterhin in vollen Zügen zu genießen. "Das Leben hat sich verändert, aber es hat nicht aufgehört. Ich versuche, das Beste aus jeder Situation zu machen."

Enge Freundschaft zwischen Holmes und Radcliffe Der tragische Vorfall hat die Freundschaft zwischen Holmes und Radcliffe nicht getrübt. "David war wie ein cooler großer Bruder für mich. Er hat die gefährlichsten körperlichen Stunts gemacht und dabei nie gezeigt, dass er Angst hat. Stattdessen ist er immer mit Spaß an die Sache gegangen", sagte Radcliffe in einem Interview mit t-online. Der Schauspieler fügte hinzu: "Es ist einfach unfair. Er hat es nicht verdient, so etwas Schreckliches durchmachen zu müssen."

Was macht er heute beruflich? David Holmes hat sich nach seinem Unfall beruflich neu orientiert und ist heute in verschiedenen Bereichen aktiv, die sowohl seine Kreativität als auch seine Lebenserfahrungen einbinden. So ist er etwa Gastgeber des Podcasts "Cunning Stunts, A Podcast Series". In dieser Reihe beleuchtet er die Arbeit von Stuntkoordinatoren und -darstellern und würdigt deren Beiträge zur Filmindustrie. Der Podcast ist auf Plattformen wie Apple Podcasts und Spotify verfügbar.

Motivationsredner und Mentor Zudem hat er sich als Sprecher etabliert und hält Vorträge über Resilienz, mentale Stärke und den Umgang mit Schicksalsschlägen. Er nutzt seine Plattform, um Menschen zu inspirieren, ihre eigenen Herausforderungen anzunehmen und das Beste aus ihrem Leben zu machen. "Wenn ich anderen Mut machen kann, ihre eigenen Herausforderungen anzunehmen, dann hat alles einen Sinn", erklärte er.