Der US-amerikanische Sänger Alphonso Williams starb 2019 im Alter von 57 Jahren an den Folgen seiner Prostatakrebserkrankung. Bekannt wurde er als Sieger der 14. Staffel der Castingshow "Deutschland such den Superstar" (DSDS).

Urteil: Instagram-Account ist vererbbar

Über 81.000 Fans hat das Instagram-Profil des verstorbenen Musikers. Um die Erinnerung an ihren Mann aufrechtzuerhalten, wollte seine Witwe Manuela den Account ihres Gatten auf seinen Wunsch hin weiterbetreiben. Doch ihr wurde der Zugang entzogen, da Meta Maßnahmen ergreift, um die Privatsphäre der verstorbenen Person in den sozialen Netzwerken zu sichern. Fans könnten denken, der verstorbene Sänger selbst würde antworten, so die Argumentation von Meta.