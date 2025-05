Sorge um "Baywatch"-Star: Wieso sitzt David Hasselhoff im Rollstuhl?

Hasselhoffs Ex-Frau war am 6. März in ihrem Haus in Hollywood Hills, Kalifornien, gestorben. Sie wurde 62 Jahre alt. "Unsere Familie ist zutiefst traurig über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff", teilte David Hasselhoff damals in den sozialen Medien mit.

David Hasselhoff und Bach-Hasselhoff waren von 1989 bis 2006 verheiratet, doch ihre Scheidung zog sich in die Länge. Streitigkeiten über den Ehegattenunterhalt dauerten bis 2017 an. Im Juli 2018 heiratete Hasselhoff die 27 Jahre jüngere walisische Verkäuferin Hayley Roberts, die er sieben Jahre zuvor kennengelernt hatte.