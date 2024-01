Milliardärstochter Nicola Peltz: Scharfe Kritik für Regie-Debüt

Vergangene Woche wurde ein erster Trailer des Films veröffentlicht, in dem Peltz in der Titelrolle einer 19-Jährigen, die während ihrer Schwangerschaft Schwierigkeiten hat über die Runden zu kommen, zu sehen ist - und löste heftige Gegenreaktionen aus.

Nicola Peltz: Kritik für Regie-Debüt

In den sozialen Medien wird die Schwiegertochter der Beckhams für ihr Regie-Debüt belächelt und zum Teil scharf kritisiert. Die Tochter des US-Milliardärs Nelson Peltz hatte zuvor kleine Jobs in Blockbustern wie "Transformers" und "The Last Airbender". Ihre Karriere wollte seitdem nicht so recht ins Rollen kommen. Nun wird Peltz unter anderem vorgeworfen, sie würde ihr Vermögen dafür nutzen, um ihr Ansehen als Filmstar zu pushen.