Peltz & Beckham: Hochglanz-Beziehung mit dunklen Geheimnissen

In den darauffolgenden fünf Jahren blieb Brooklyn mit Nicolas Brüdern Diesel und Brad befreundet - was dazu führte, dass der Sohn der Beckhams auch Nicola gelegentlich traf. Begeistert war diese von ihm allerdings nicht. "Sie mochte mich anfangs überhaupt nicht", sagte Beckham GQ. Es sollte erst auf einer Halloween-Party zwischen ihnen funken. An dem Abend kam es zum ersten Kuss des Paares und die beiden wurden unzertrennlich. Er habe Nicola gezeigt, dass er ein Gentleman sein kann und sie habe sich in ihn verliebt, erzählte Beckham über die Anfangs-Zeit ihrer Beziehung.

2020 wurde bekannt, dass sich das Liebes-Paar verlobt hat. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde aber erst zwei Jahre später Hochzeit gefeiert - auf dem Multimillionen-Anwesen der Familie Peltz in Florida.

Streit mit Victoria Beckham

Doch nur wenige Monate nach der Traumhochzeit des Paares, die von der Vogue exklusiv dokumentiert worden ist, wurden erstmals böse Gerüchte um einen vermeintlichen Bruch der Beckhams mit Brooklyns Ehefrau laut. Zunächst fiel auf, dass Victoria Beckham ihre Schwiegertochter in den sozialen Medien ignorierte. Peltz' Entscheidung, während ihrer dreitägigen Hochzeitsfeier kein von ihrer Schwiegermutter designtes Kleid zu tragen, entfachte Spekulationen um einen möglichen Streit. Peltz trug bei ihrem Jawort ein Kleid von Valentino. In einem Interview weinte sie sich später darüber aus, wieso sie nicht - wie angeblich geplant - in einem von Beckham designten Brautkleid heiratete.