War die erste nicht teuer genug? Peltz will zweite Hochzeit mit Beckham

Es war die wohl teuerste Hochzeit des vergangenen Jahres, als sich Promi-Spross Brooklyn Beckham und die Milliard├Ąrstochter Nicola Peltz auf dem Anwesen der Multimillionen-Villa der Peltz-Familie in Miami trauten. Aktuell zankt sich Peltz' Vater Nelson Peltz mit zwei Wedding Plannern vor Gericht, die aufgrund von Schwierigkeiten im Rahmen der Planung vorzeitig das Handtuch geworfen haben - nachdem ein anderer Hochzeitsplaner bereits gek├╝ndigt hatte. Nichtsdestotrotz soll sich Nicola Peltz eine weitere Hochzeitszeremonie mit ihrem Liebsten Brooklyn w├╝nschen.

Nelson Peltz verklagte Hochzeitsplanerinnen

Berichten zufolge will die Schauspielerin eine zweite Hochzeit mit Ehemann Brooklyn Beckham, obwohl k├╝rzlich bekannt wurde, dass ihr Vater eine Klage in H├Âhe von knapp 150.300 Euro gegen die Hochzeitsplanerinnen seiner Tochter eingereicht hat. Der Unternehmer reichte Klage ein, weil sich die beiden Wedding Planner geweigert haben sollen, einen Vorschuss in H├Âhe von 159.000 Dollar zur├╝ckzugeben hatte. Im Rahmen der Klage wurden zuletzt einige unsch├Âne Details ├╝ber das Chaos bekannt, welches w├Ąhrend der Vorbereitungen auf die Hochzeit hinter den Kulissen geherrscht haben sollen. Nicola und ihre Mutter Claudia sollen den Wedding Plannern die Arbeit schwer gemacht haben, w├Ąhrend sie die wahren Kosten f├╝r die Luxus-Hochzeit ihrer Tochter vor ihrem Mann verheimlicht haben soll.