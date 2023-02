Brad Pitt plant Zukunft mit Ines de Ramon: Was sie von Angelina Jolie unterscheidet

"Er steht definitiv auf sie und obwohl die Dinge noch relativ neu sind, sieht er absolut langfristiges Potenzial in ihrer Beziehung", so der Insider. "Brad und Ines verbringen trotz ihrer vollen Terminkalender so viel Freizeit wie m√∂glich miteinander", f√§hrt die Quelle fort. "Er genie√üt es wirklich, mit ihr zusammen zu sein, weil sie eine so erhebende Energie hat, immer die gute Seite der Dinge sieht und stets f√ľr ein Abenteuer zu haben ist. Er sch√§tzt auch, dass sie super entspannt ist und eine so positive Lebenseinstellung hat."

"The Vampire Diaries"-Star Paul Wesley hatte am 17. Februar des vergangenen Jahres offiziell die Scheidung von Ines de Ramon eingereicht ‚Äď f√ľnf Monate nachdem die Trennung von einem Sprecher best√§tigt wurde. Pitt und Ines de Ramon sollen vergangenen November zusammen gekommen sein.