Trauer um Nadja "Naddel" Abd el Farrag. Die in den 90er Jahren als mehrjährige Partnerin von Dieter Bohlen und als Fernsehmoderatorin bekannt gewordene Hamburgerin ist tot. Sie ist wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag am Freitag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben, berichtete die Bild am Montag.