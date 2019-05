Nach Alkohol-Eskapaden: So will Naddel jetzt die Kurve kriegen

In den nächsten Monaten will sie auf der Sonneninsel als Sängerin in Krümels Stadl in Peguera durchstarten. "Voraussichtlich zweimal die Woche wird sie bei uns auftreten", erklärte Marion, die Inhaberin, kürzlich im Gespräch mit Closer. "Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen. Im Juni geht es los." Derzeit suche Naddel auf Mallorca noch nach einer passenden Wohnung. Bisher hatte Naddel, die lange arbeitslos war und eine Zeit lang von Hartz IV gelebt hatte, kostenlos in einem Hotel in Hamburg wohnen dürfen.