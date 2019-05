Neustart für Naddel: Nadja Abd el Farrag wandert aus

Nadja Abd el Farrag ist bereit für einen Neustart. Wie das Klatschmagazin Closer berichtet, will die 54-Jährige ihrem Leben in Deutschland ein für alle Mal dem Rücken kehren und nach Mallorca auswandern.

Naddel wandert aus

Karrieretechnisch lief es in den vergangenen Jahren nicht besonders gut für die Ex-Freundin von Poptitan Dieter Bohlen. Sie machte mit Alkoholproblemen, gesundheitlichen Krisen und Arbeitslosigkeit von sich reden. Seit einiger Zeit verdingt sich "Naddel" als Sängerin auf Mallorca - und will auch künftig als Ballermann-Star arbeiten.

Nun will sie ganz auf die Ferieninsel ziehen, um an ihrer Gesangs-Karriere zu arbeiten. Laut Closer soll der Umzug von Hamburg nach Mallorca bereits im Juni stattfinden. Auf Mallorca will Naddel regelmäßig in Krümls Stadl in Perugera performen.

"Voraussichtlich zweimal die Woche wird sie bei uns auftreten", erzählt Marion, die Inhaberin des Lokals gegenüber mit Closer. "Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen. Im Juni geht es los."