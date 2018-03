Naddel gibt zu viel Geld aus: Wer sie ständig ausgenutzt hat

"Niemand will 'die Naddel'"

Abd el Farrag über ihre Situation im OK! Magazin: "Ich würde mir so sehr eine Wohnung wünschen und ich will es auch noch in der ersten Jahreshälfte schaffen. Ich habe auch schon einige angeguckt, aber das ist alles so irrsinnig teuer. Dazu kommt: Niemand will 'die Naddel' in seiner Wohnung."

Und weiter: "Durch die ganzen Skandale denkt jeder, ich bin unzuverlässig. Ich hatte auch schon sehr viele Aufträge, die dann zurückgezogen wurden, weil wieder irgendein schlimmes Foto von mir in einer Zeitung war."