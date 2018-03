Zwei Mal versuchten es Dieter Bohlen und Naddel Ab el Farrag miteinander. Nach zwei gescheiterten Beziehungsversuchen (1989-1966 und 1997-2001) hatte Naddel erstmal Schwierigkeiten damit, einen neuen Partner zu finden. Doch auch ihre nächste Beziehung sollte nicht von Dauer sein.

Ex-Freund schlug Naddel ins Gesicht

In ihrer Biografie "Achterbahn" schreibt die 52–Jährige über die vielen Rückschläge in ihrem Leben – darunter auch über ihre Männerbekanntschaften und verrät, dass sie von einem ihrer Ex-Freunde sogar geschlagen wurde.

Um 2011 verliebte sie sich in einen namentlich nicht genannten Mann und ging mit ihm eine Beziehung ein. Zunächst wirkte es so, als habe Naddel endlich ihr Liebesglück gefunden, die Liaison ging aber mit einem handfesten Streit zu Ende.

"Unsere Beziehung kühlte sich immer mehr ab. Wir lebten mittlerweile nur noch wie Bruder und Schwester zusammen, Sex gab es keinen mehr. Ich litt unter der Situation", erinnert sich Naddel. "Der Eklat kam im September 2012 beim Essen in einem italienischen Restaurant. Wir stritten so heftig, dass ein Freund, der dabei war, meinte: 'Also, das mit euch beiden wird doch sowieso nichts mehr.'"

Nach dem Restaurantbesuch eskalierte der Streit im Auto. Als Naddel das Fahrzeug verlassen wollte, schlug ihr damaliger Freund nach ihren Angaben zu.

"Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er holte aus und schlug mir ins Gesicht. Es tat weh, ziemlich weh. Nicht nur im Gesicht, sondern vor allem in meinem Herzen. Ich hielt meine schmerzende Wange und sagte nichts mehr, weinte nur leise vor mich hin."

Das war das Ende der Beziehung. "Es war vorbei", erklärt Naddel. "Er war seit Dieter Bohlen der erste und einzige Mann gewesen, für den ich mehr empfunden hatte. Doch ich lasse mich kein zweites Mal schlagen. Es gab so oder so kein Zurück mehr."

Trennung von Bohlen

In ihrem Buch schreibt Nadja Abd el Farrag auch über ihre Alkoholsucht, ihre Geldprobleme und ihre Diagnose Leberzirrhose ( dazu mehr ).

Die zwei Trennungen von Bohlen haben zu ihren Alkoholproblemen beigetragen, erklärt Naddel. Als es in ihrer Beziehung zu kriseln anfing, habe sie erste Anzeichen gezeigt: "Seine ganzen Frauengeschichten, die erste Trennung, die zweite Trennung, Einzug - Auszug und so weiter, haben mich sehr mitgenommen. Ich fing damals aus Frust an, mehr zu trinken."