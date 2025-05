Naddel: Ihr großer Schuldenberg – und wer nun die Beerdigung zahlt

© APA//Guenter R. ArtingerAPAART04 - 24102003 - WIEN - OESTERREICH: ZU APA TEXT CI - Nadja Abd el Farrag "Naddel", anlaesslich der Praesentation ihres Buches "Ungelogen", am Freitag, 24. Oktober 2003 in der Lugner City in Wien.APA-FOTO: GUENTER R. ARTINGER

Nadja Abd el Farrag sprach Zeit ihres Lebens offen über finanzielle Probleme und ihren großen Schuldenberg. Bis zu ihrem Tod am 9. Mai hatte sich die Situation nicht verbessert, zuletzt soll die 60-Jährige in Armut gelebt haben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer für die Kosten für Abd el Farrags Begräbnis aufkommt. Wie die Zeitung Bild berichtet, hat sich ihr langjähriger Freund Andreas Ellermann, Unternehmer und Entertainer aus Hamburg, dafür bereit erklärt.

Vertrauter Ellermann will Begräbnis zahlen Dieser gab im Interview zu Protokoll: "Wenn es die Familie möchte, werde ich die Kosten für die Beisetzung bezahlen." Er habe auch bereits mit Naddels hinterbliebener Mutter gesprochen "und ihr Hilfe angeboten", so der 60-Jährige. Mehr sagte Ellermann zu diesem Thema jedoch nicht. Laut RTL ist bereits bekannt, dass Abd el Farrag im ganz kleinen Kreis verabschiedet werden soll, Promigäste seien unerwünscht. Dabei sein soll jedoch ihre geliebte Golden-Retriever-Hündin Lilly. Ellermann und Abd el Farrag sollen auch kurzzeitig in einer Beziehung miteinander gewesen sein. Ellermann besorgte Abd el Farrag Auftritte, bewarb gemeinsam mit ihr aber auch sich selbst. Er ermöglichte ihr zudem, Schlagersongs im Studio aufzunehmen, wollte ihre Gesangskarriere unterstützen. Als der Tod von Abd El Farrag bekannt wurde, postete Ellermann zwei Videos auf Instagram, in denen er sich betroffen zeigte und davon erzählte, seine Freundin 2023 "verhungert" vorgefunden und danach "aufgepäppelt" zu haben. Er kritisierte auch all jene, die nun ihre Hilfe anbieten, sich zeitlebens aber niemals um Abd el Farrag kümmerten.

Ellermann polarisiert Ellermanns Engagement und Hingabe für Abd el Farrag scheint selbstlos und bemerkenswert zu sein, doch der Unternehmer wird in den sozialen Medien stark kritisiert. User werfen ihm vor, er habe Naddel nur aus Selbstzweck unter die Arme gegriffen und wollte – wie alle anderen auch – nur selbst von ihr profitieren. Auch wegnen seiner Instagram-Videos nach Abd el Farrags Tod wird ihm Gier nach Publicity und der schamlose Versuch, sich selbst ins rechte Licht zu rücken, unterstellt. Ellermann selbst äußerte sich zu diesen Vorwürfen nicht. Er postete allerdings am Mittwoch drei Videobotschaften als Instagram-Stories, in denen er betont, in den letzten zwei Jahren sei Naddel "keine Alkoholikerin" gewesen. "Es bewegt sich finanziell so einiges, jetzt auch, was ihren Hund betrifft und auch, was die Begräbnis betrifft", gibt er außerdem Einblick in die aktuelle Situation. Erneut kritisiert Ellermann aber auch "die vielen Prominenten, die jetzt alles besser wissen wollen". "[Nadja] wollte das alles. Sie wollte auch fit sein und sie hat es auch geschafft, zwei Jahre mit mir." Er beendet die Nachricht mit: "All die Möchtegern-Sternchen, die da im Fernsehen rumkrebsen, die sollen mal alle ihren Rand halten. (...) Schweigt einfach. Ihr habt sie gar nicht gekannt. Und ins Portemonnaie habt IHR nicht gegriffen. Das war ich." Ein Tag nach Abd el Farrags Todesmeldung warb Ellermann auf Instagram aber auch für sein neues Buch und seine TV-Sendung.

Ex-Freundin kritisiert Ellermann Auch Ellermanns Ex-Freundin, die deutsche Reality-TV-Darstellerin Patricia Blanco (Tochter von Sänger Roberto), fand auf Instagram scharfe Worte gegen den Hamburger Unternehmer. Blanco sei überzeugt, Naddel hätte in eine Klinik und nicht auf die Bühne gehört – und ihr Umfeld hätte das wissen müssen. "Hilfe wäre gewesen, diese Frau komplett von den Medien abzuschotten", so Blanco in einem Video im Rahmen einer Instagram-Story. Ellermann spezifisch nennt sie – vor dem Hintergrund eines Artikels über Naddels Beerdigungskosten – sarkastisch einen "großen Gönner" und betont: "(...) Ich finde es aber einfach nur so wahnsinnig krass, dass Menschen, die eigentlich einen Deal machen, nur um selbst in die Öffentlichkeit zu kommen, so tun, als ob sie so einer Frau geholfen haben, weil, das ist eben nicht passiert. Das Mindeste, jetzt eine Beerdigung mitzubezahlen, ist ja klar, weil man war ja auch beteiligt an der ganzen Geschichte. Man hat ja nicht geholfen, sondern man hat eigentlich nur genutzt."

Berühmter Schuldnerberater wollte Naddel helfen In einem Interview mit Freizeit Vergnügen gab Abd el Farrag kurz vor ihrem Tod an, nur 200 Euro Rente zu bekommen. "Meine Zukunft sieht nicht rosig aus." 2016 und 2018 suchte die Ex-Freundin von Dieter Bohlen öffentlich Hilfe bei dem bekannten Schuldnerberater Peter Zwegat und seiner Sendung "Raus aus den Schulden". "Frau Abd el Farrag glich zu dem Zeitpunkt einem Obdachlosen. Sie hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste", so Zwegat damals. Aber auch er konnte Abd el Farrag mit ihren finanziellen Problemen nicht helfen. Obwohl er auch eine Psychologin zu Rate zog, gab er schlussendlich auf: "Wissen Sie, wie man Menschen wie Sie nennt? Sie sind ordentlich blöd!", so Zwegat damals zu Nadja Abd el Farrag.