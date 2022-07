Nachbarn von Allüren genervt: Gemeiner Spitzname für Herzogin Meghan

Eigentlich sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry in Montecito bereits einige prominente Freunde gefunden haben. Doch nicht alle Anrainer scheinen sich damit anfreunden zu können, in direkter Nachbarschaft zu den Sussexes zu leben. Glaubt man einem Bericht des Magazins Closer, soll vor allem Meghan zum Teil Allüren an den Tag legen, die sie zu Montecitos Tuschelthema Nummer Eins machen.

Herzogin Meghan soll sich von "Normalos" abschotten

Schon vor einiger Zeit hatte New Idea berichtet, dass sich Meghan in Montecitos Öffentlichkeit kaum blicken lasse. Gelegentliche Shoppingtouren absolviere sie zudem lieber alleine, statt mit Mann und Kindern. "Meghan wird überhaupt selten gesehen und kaum jemals mit ihrem Ehemann, wenn sie sich zum Einkaufen aufmacht", so ein Insider damals.

Ähnliches weiß auch ein Insider gegenüber Closer zu berichten. Dieser teilte dem Magazin unter anderem mit, dass Meghan, um ihre Privatsphäre zu gewährleisten, "vorher [in Restaurants] anruft und einen Tisch anfordert, der völlig abgeschieden ist". Neben Normalos zu speisen, kommt für sie offenbar nicht infrage. Geht Meghan in der Natur spazieren, so wandelt sie stets "abseits der ausgetretenen Pfade". Generell verhalte sich die Prinzengattin oft eigenbrötlerisch. "Oft macht sie sich auf den Weg, nur sie selbst und die Hunde, was ihr Zeit zum Nachdenken gibt", heißt es über Meghan.