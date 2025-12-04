Nachlass-Versteigerung enthüllt Gene Hackmans Obsessionen, die er geheim hielt

Drei Golden Globes des verstorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman wurden im November bei einer Auktion versteigert. Laut People war unter den versteigerten Preisen im Auktionshaus Bonhams auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen "Die Royal Tenenbaums" (2001) erhalten hatte. Für ihn wurden demnach über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) geboten. Fans hatten damals außerdem die Gelegenheit, eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers, der mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden war, zu ersteigern.

Auktionen enthüllen Gene Hackmans Sammelwut Laut Daily Mail soll eine Reihe von insgesamt drei Auktionen veranstaltet worden sein, bei denen Hackmans Nachlass versteigert wurde. Die letzte Auktion endete am Donnerstag. Hackman hatte seine letzten Jahre in der Künstlerstadt Santa Fe in New Mexico, fernab der Öffentlichkeit verbracht. Zu Lebzeiten beteuerte er, kein bisschen nostalgisch zu sein. "Ich habe keine Erinnerungsstücke im Haus", behauptete der Schauspieler 2011 in seinem letzten Interview mit dem GQ-Magazin. "Es gibt nichts von Filmen, außer einem Poster von Errol Flynn aus 'Dawn Patrol' unten neben dem Billardtisch. Ich bin kein sentimentaler Typ", erzählte er damals. Doch wie sich bei den Auktionen herausstellte, entsprach dies nicht der Wahrheit. Der Schauspieler hinterließ ein Vermögen von 80 Millionen Dollar und jede Menge Memorabilien.

Tatsächlich sammelte der Hollywoodstar allerhand Erinnerungsstücke. So sollen im Rahmen der Auktions-Reihe unter anderem Fotos vom Set von "Bonnie und Clyde“", dem Klassiker von 1967, der ihn in Hollywood berühmt machte, Produktionsnotizen, Drehbücher, Verträge, Kontaktabzüge und handgeschriebene Briefe unter den Hammer gekommen sein.

