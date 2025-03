Gene Hackman: Streit um 80-Millionen-Vermögen und Bestattung bahnt sich an

Wochenlang wurde um die Todesumstände von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa gerätselt, nachdem die beiden zusammen mit einem ihrer Hunde in ihrem gemeinsam Haus tot aufgefunden worden waren.

Schließlich ergaben Ermittlungen, dass die Schauspiellegende und seine Frau eines natürlichen Todes gestorben sind. Die Untersuchungen wiesen darauf hin, dass Arakawa eine Woche vor ihrem Mann starb - und der an Alzheimer erkrankte Oscar-Preisträger danach noch tagelang mit ihrer Leiche im Haus weiterlebte. Arakawa starb an einer durch sogenannte Hantaviren ausgelösten Erkrankung. Die Erreger befallen die Atemwege. Hackman selbst sei wahrscheinlich eine Woche später einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erlegen.

Aufgrund von Arakawas Tod wird das Geld wahrscheinlich dennoch an seine Kinder gehen, die aus Hackmans Ehe mit seiner verstorbenen Ex-Frau Faye Maltese teilte.

Hackman vermachte sein geschätztes 80-Millionen-Dollar-Vermögen Arakawa, wie die Daily Mail berichtete. Sein Testament soll er seit Juni 2005 nicht mehr aktualisiert haben. Es sei unklar, ob Hackmans drei Kinder – Christopher (65), Leslie (58) und Elizabeth (62) – in dem Rechtsdokument namentlich erwähnt wurden.

Streit um Geld bahnt sich an

Spekuliert wird, dass es angesichts der Ungewissheit über Hackmans Erben zu einem Rechtsstreit zwischen seinem Sohn Christopher, der Berichten zufolge einen hochkarätigen Anwalt engagiert hat, und dessen beiden Schwestern kommen könnte.

Arakawas Vermögen soll inzwischen einem Trust zugewiesen worden sein, der alle ihre medizinischen Schulden begleichen soll, bevor es an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen verteilt wird. In ihrem Testament gab es laut TMZ eine Bestimmung, die besagte, dass ihr und Hackmans Tod als gleichzeitiger Tod gelten würde, wenn sie innerhalb von 90 Tagen nacheinander sterben würden. Für den Fall, dass ihr Mann sie überlebt hätte, wäre der Großteil ihres Vermögens an Hackman gegangen. Die Pianistin selbst hatte keine eigenen Kinder.

Dessen nicht genug. Es könnte noch ein weiterer Rechtsstreit bevorstehen, während Gene Hackmans Nachkommen auf die Einzelheiten des letzten Willens ihres Vaters warten.

Wochen nach Abschluss der Autopsien des Filmstars und seiner Frau sei laut Daily Mail noch unklar, ob ihre sterblichen Überreste in New Mexico - wo das Paar seit Jahrzehnten lebte - begraben oder über die Staatsgrenzen überführt werden sollen.

Hackmans drei Kinder leben in Kalifornien.