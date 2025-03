Yankee-Baseballstar Brett Gardner trauert um 14-jährigen Sohn

Miller Gardner, der jüngste Sohn des ehemaligen New York Yankees-Spielers Brett Gardner, ist im Alter von 14 Jahren gestorben, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Teams.

Brett Gardner: Rührende Worte über Sohn Miller

Der Teenager starb, nachdem er im Familienurlaub erkrankt war, teilten der ehemalige MLB-All-Star und seine Frau Jessica Gardner in der Erklärung mit.

Die Yankees veröffentlichten die Stellungnahme zu Millers Tod auf X. "Mit schwerem Herzen müssen wir den Tod unseres jüngsten Sohnes Miller bekannt geben. Er war 14 Jahre alt und hat uns viel zu früh verlassen, nachdem er zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern im Urlaub erkrankte. Wir haben derzeit so viele Fragen und so wenige Antworten, aber wir wissen, dass er am Freitagmorgen, dem 21. März, friedlich im Schlaf gestorben ist", heißt es in dem Statement der Gardners.