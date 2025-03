Tiger Woods und Vanessa Trump sind ein Paar

Tiger Woods teilte zwei Bilder und schrieb dazu: "Liebe liegt in der Luft und mit dir an meiner Seite ist das Leben schöner! Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Lebensreise. In dieser Zeit wünschen wir uns die Privatsphäre aller Menschen, die uns am Herzen liegen."

Auf einem der Fotos zeigen sich die beiden Seite an Seite. Es folgt ein intimer Schnappschuss, der das Paar beim Kuscheln zeigt.