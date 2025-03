Ehefrau von Schauspieler Brennan Elliott verstorben

"Unsere Babys und ich haben unseren Felsen verloren. Eine Person, die nicht nur die Liebe meines Lebens war, meine Seelenverwandte, mein beste Freundin und Partnerin, sondern auch die tollste Mutter und die härteste, stärkste, furchtloseste Person, die ich in meinem ganzem Leben getroffen habe", schrieb der 49-jährige Elliott in einer emotionalem Botschaft auf Instagram zu einem Foto Rows.

Demnach starb Row am 22. März an Magenkrebs, gegen den sie acht Jahre lang angekämpft habe. "Ich liebe dich und werde dich immer lieben", so Elliott.