Marc Terenzi: In der Klinik meldeten sich nur sechs Leute bei mir

Das letzte Jahr war eine "verrückte Achterbahnfahrt" und "wahrscheinlich eine der härtesten Phasen in meinem Leben", sagte Sänger Marc Terenzi kürzlich in einem an seine über 97.000 Instagram-Fans adressierten Video. Er habe viel gelernt - über seine mentale Gesundheit und seine Probleme mit dem Alkohol, so der 46-Jährige. Nun sei es aber Zeit, nach vorne zu blicken.

Immer wieder thematisiert er, sich in Therapie begeben zu haben. Im Gespräch mit der deutschen Bild-Zeitung gab Terenzi nun an, dass er auch in Sachen Beziehungen einen Neustart wagte.

Terenzi weiß nun, wer "echte Freunde" sind

"Ich hatte rund 12.000 Kontakte in meinem Handy. Doch als ich in der Klinik war und es mir am schlechtesten ging, haben sich nur sechs Leute bei mir gemeldet", so Terenzi. "In gewisser Weise war es das Beste, was mir passieren konnte. Es hat den Lärm und Stress beseitigt und gezeigt, wer meine echten Freunde sind." Seine neue Handynummer würden daher nur diese "echten Freunde" bekommen.

Auch auf Instagram thematisierte er seine Überlegungen. "WEN brauchst du wirklich in deinem Leben?", kommentierte er einen Clip, in dem er unter anderem sagt, dass er immer weniger mit den Menschen gemeinsam habe, mit denen er früher Zeit gern verbracht hat. Er befinde sich aktuell in einer Heilungsphase.