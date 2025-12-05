Andrew: Umzugsstreit mit Charles eskaliert durch "unglaubliche" Forderungen

Er darf sich nicht mehr Prinz oder Herzog nennen und muss aus der Royal Lodge in Winsdor ausziehen. Kurz: Das Jahr 2025 endet für Andrew Windsor-Mountbatten mit einer Reihe an Demütigungen.

In den vergangenen Wochen wurde berichtet, dass der Ex-Prinz künftig auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk leben werde. Dabei soll der an Luxus gewöhnte Andrew eine Reihe an Forderungen stellen, wie ein Insider jetzt ausgeplaudert hat.

Insider: Andrew stellt vor Umzug "unglaubliche" Forderungen

Eine namentlich nicht genannte Quelle sagte gegenüber dem Daily Beast-Magazin: "Andrew hat genau das getan, was von ihm verlangt wurde, und möchte nun in Ruhe gelassen werden. Er gibt den Pachtvertrag für eines der schönsten Häuser Englands auf und erwartet, fair behandelt zu werden."