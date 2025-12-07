William und Harry: Kommt es 2026 zum Treffen der verfeindeten Brüder?

Wie mehrere britische Medien spekulieren, könnte die Fußball-Weltmeisterschaft, die in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird) zum Schauplatz einer Begegnung der entfremdeten Brüder werden. Immerhin teilen beide eine Leidenschaft für Sport, insbesondere für Fußball – und nach aktuellen Infos dürften es sich weder William noch Harry nehmen lassen, die WM vor Ort zu verfolgen.

Laut der britischen Zeitung The Sun plant Prinz William, die WM-Spiele der englischen Nationalmannschaft zusammen mit Ehefrau Kat und den drei gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis zu besuchen. Besonders der 12-jährige George sei ein großer Fan der englischen Fußballnationalmannschaft der "Three Lions", und würde sich auf das Event freuen, heißt es.

Ein Insider zu The Sun: "Wills plant, in die USA zu kommen, und wir wurden angewiesen, uns auf die damit verbundenen Vorbereitungen vorzubereiten. Gespräche zwischen den Sicherheitsdiensten und den britischen/amerikanischen Geheimdienstteams laufen bereits."

Auch Prinz Harry, der bekanntlich seit seinem Rücktritt von seinen royalen Pflichten in Kalifornien lebt, habe Pläne, die Spiele vor Ort im Stadion zu verfolgen. Konkrete Details zu den Austragungsorten der Spiele stehen jedoch noch aus.