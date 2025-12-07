William und Harry: Kommt es 2026 zum Treffen der verfeindeten Brüder?
Zusammenfassung
- William und Harry könnten sich 2026 bei der Fußball-WM in den USA begegnen, da beide das Event besuchen wollen.
- Die Beziehung der Brüder bleibt angespannt; zuletzt sprachen sie bei der Beerdigung ihres Onkels im August 2024 kein Wort miteinander.
- William konzentriert sich auf Familie und royale Pflichten, während Harry weiterhin Interesse an Großbritannien zeigt.
Die britischen Prinzen William (41) und Harry (39) könnten im kommenden Jahr endlich wieder aufeinandertreffen.
Wie mehrere britische Medien spekulieren, könnte die Fußball-Weltmeisterschaft, die in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird) zum Schauplatz einer Begegnung der entfremdeten Brüder werden. Immerhin teilen beide eine Leidenschaft für Sport, insbesondere für Fußball – und nach aktuellen Infos dürften es sich weder William noch Harry nehmen lassen, die WM vor Ort zu verfolgen.
Laut der britischen Zeitung The Sun plant Prinz William, die WM-Spiele der englischen Nationalmannschaft zusammen mit Ehefrau Kat und den drei gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis zu besuchen. Besonders der 12-jährige George sei ein großer Fan der englischen Fußballnationalmannschaft der "Three Lions", und würde sich auf das Event freuen, heißt es.
Ein Insider zu The Sun: "Wills plant, in die USA zu kommen, und wir wurden angewiesen, uns auf die damit verbundenen Vorbereitungen vorzubereiten. Gespräche zwischen den Sicherheitsdiensten und den britischen/amerikanischen Geheimdienstteams laufen bereits."
Auch Prinz Harry, der bekanntlich seit seinem Rücktritt von seinen royalen Pflichten in Kalifornien lebt, habe Pläne, die Spiele vor Ort im Stadion zu verfolgen. Konkrete Details zu den Austragungsorten der Spiele stehen jedoch noch aus.
Beziehung bleibt angespannt
Die Beziehung zwischen den beiden Söhnen von König Charles III. gilt seit Jahren als schwierig. Zuletzt wurden William und Harry im August 2024 bei der Beerdigung ihres Onkels gemeinsam gesehen – ein Ereignis, bei dem Berichten zufolge die beiden Brüder kein einziges Wort miteinander wechselten. Beide hätten sich bei der Zeremonie bewusst distanziert, heißt es.
Laut Insider sei Prinz Williams Haltung gegenüber Harry inzwischen von "Wut zu Gleichgültigkeit" gewechselt, berichtet Express. Der Thronfolger konzentriere sich zunehmend auf seine royalen Pflichten sowie auf seine Familie und habe das Drama rund um seinen Bruder inzwischen ad acta gelegt.
Harry hingegen scheint trotz der räumlichen Distanz weiterhin an einer Verbindung zu seiner Heimat interessiert. Zuletzt betonte er immer wieder, wie sehr er Großbritannien immer noch liebe. Auch von einer Versöhnung mit Vater Charles war die Rede, als Harry im September England einen Kurzbesuch abstattete.
