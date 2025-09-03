Palast-Insider: Warum sich Charles wirklich Versöhnung mit Harry wünscht

Nicht mehr lang, dann reist Prinz Harry wieder einmal in seine alte Heimat: Zum dritten Todestag von Queen Elizabeth II. wird der 40 Jahre alte Duke of Sussex in London erwartet, wo er am 8. September als Schirmherr von "WellChild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnimmt. Über die weitere Tagesplanung des Prinzen ist bisher nichts bekannt. Das Verhältnis zwischen Harry und der weiteren Königsfamilie gilt seit dem Umzug des Dukes mit seiner Frau Meghan in die USA vor Jahren als zerrüttet.

Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. Harrys Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem entfremdeten Bruder, dem Prinzen von Wales, auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Mit seinem Bruder, Thronfolger Prinz William, hatte sich Harry ebenso überworfen.

Harry hatte seinen Vater zumindest offiziell das letzte Mal im Februar 2024 getroffen, nachdem dessen Krebsdiagnose öffentlich wurde. Im US-Fernsehen wurde er daraufhin gefragt, wie der Besuch für ihn emotional gewesen sei. "Ich liebe meine Familie", antwortete Harry in einem Video, das die ABC-Sendung "Good Morning America" bei der Plattform X veröffentlichte. Er sei dankbar für die Tatsache, dass er in ein Flugzeug habe steigen und Zeit mit seinem Vater habe verbringen können. Medienberichten zufolge sollen sich die beiden etwas mehr als eine halbe Stunde gesehen haben. Am folgenden Tag flog der Prinz wieder zurück. Darauf angesprochen, dass Krankheiten einen vereinenden Effekt auf Familien haben könnten und ob das in dem Fall möglich sei, antwortete Harry damals: "Ja, sicher."