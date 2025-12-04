Sarah Ferguson: Neue Demütigung inmitten drohenden Rauswurfs aus Royal Lodge

Nach jüngsten Enthüllungen um ihre einstige Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sieht sich Sarah Ferguson mit der bisher wohl größten Katastrophe ihres Lebens konfrontiert: Sie musste ihren Titel Herzogin niederlegen und aus der Royal Lodge ausziehen. Zudem verlor Fergie eine Reihe an Schirmherrschaften, die ihr am Herzen lagen, während sie um ihre Kontakte und ihr Image bangt.

Sarah Fergusons Spendenorganisation in Finanz-Krise

Doch nicht nur ihre neuen, ungewissen Lebensumstände dürften der ehemaligen Duchess of York derzeit Kopfzerbrechen bereiten. Während sie kurz davor steht, ihr Zuhause zu verlieren, wird nun berichtet, dass eine von ihr gegründete Spendenorganisation finanzielle Probleme plagen.

Wie der britische Mirror berichtet, sollen die Spenden für die von Sarah Ferguson gegründete Wohltätigkeitsorganisation bereits im vergangenen Jahr massiv eingebrochen sein.

Dokumente würden zeigen, dass die Einnahmen des Sarah's Trust im vergangenen Jahr auf 31.000 Pfund (rund 35.000 Euro) gesunken sind, verglichen mit fast 150.000 Pfund (rund 171.000 Euro) in den zwölf Monaten zuvor. Der Trust wurde 2018 von Fergie gegründet, um weltweite Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die Armut, Krisen und Ungleichheit bekämpfen.