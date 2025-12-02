Fergies anmaßende Forderung an Königshaus, bevor sie in "Kuhstall" verbannt wurde
- Sarah Ferguson und Andrew sollen Anfang nächsten Jahres aus der Royal Lodge ausziehen, Andrews neues Zuhause wird auf dem Gelände von Sandringham vermutet.
- Fergie erwägt mehrere Wohnoptionen, darunter Adelaide Cottage, stößt mit ihren Forderungen aber auf Unverständnis bei König Charles III. und Royal-Experten.
- Als mögliche neue Bleibe für Fergie wird ein ehemaliger Kuhstall auf dem Anwesen ihrer Tochter Beatrice in Oxfordshire genannt, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.
Anfang des nächsten Jahres soll Berichten zufolge der Auszug von Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor aus der Royal Lodge stattfinden. Von Andrew wird angenommen, dass er auf dem Gelände von Sandringham ein neues Heim beziehen werde. Wo Fergie künftig wohnen wird, ist nach wie vor ungewiss.
Gerücht: Fergie liebäugelte mit Adeleide Cottage
Es heißt, dass die ehemalige Duchess of York derzeit noch mehrere Optionen erwäge - wobei sie einem Gerücht zufolge eine anmaßende Forderung gestellt haben soll, nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass die Royal Lodge zwangsgeräumt werden soll.
Berichten zufolge war Fergie der Ansicht, sie hätte ein Anrecht darauf, auf ein royales Anwesen zu erhalten. Angeblich soll sie ein Auge auf Adelaide Cottage geworfen haben, das ehemalige Zuhause des Prinzen und der Prinzessin von Wales.
Laut dem Royal-Experten Richard Fitzwilliams wäre diese Bitte bei König Charles III. jedoch auf völliges Unverständnis gestoßen.
"Wenn sie glauben, dass zwei Wohnsitze – wozu der König sicher nicht zustimmen wird – die Probleme lösen, leben sie noch immer in einer ziemlich bizarren Fantasiewelt", sagte der Adels-Experte über Fergie und Andrew gegenüber der Daily Mail.
Sarah Ferguson müsse einsehen, dass ihre Karriere auf dem royalen Parkett nach den jüngsten Enthüllungen um ihre und Andrews Verbindung zu Jeffrey Epstein zu Ende ist.
"Jetzt gibt es kein Comeback mehr, sie ist in Ungnade gefallen", so Fitzwilliams über Fergies Standing innerhalb der Royal Family. Er fuhr fort: "Es gibt absolut keinen Grund, warum sie ein eigenes Haus auf dem Krongut haben sollte."
"Wenn dies umgesetzt würde, gäbe es einen Aufschrei", ist sich der Experte sicher. Und weiter: "Sie ist seit 1996 kein aktives Mitglied der königlichen Familie mehr – die Vorstellung, dass sie dadurch irgendetwas auf dem Krongut bekommen sollte … egal, was sie will, sie verliert den Bezug zur Realität, genau wie Andrew, ganz offensichtlich."
Wohnt Fergie bald in ehemaligem Kuhstall?
Es macht also ganz den Eindruck, als müsste sich die zweifache Mutter nun in Bescheidenheit üben.
Eine namentlich nicht genannte Quelle hatte zuletzt gegenüber der Daily Mail ausgeplaudert, die ehemalige Duchess of York könnte eine separate Wohneinheit auf dem Anwesen ihrer Tochter Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi in Oxfordshire beziehen.
Bei dem besagten Nebengebäude handelt es sich um einen kleinen, ehemaligen Kuhstall mit einem Schlafzimmer auf Beatrices Anwesen.
"Es wäre perfekt für die ehemalige Herzogin, da es in der Nähe ihrer Tochter liegt, aber gleichzeitig völlig unabhängig vom Haupthaus ist, in dem Beatrice und Eduardo leben", so der Insider.
Davor wurde auch darüber spekuliert, dass die 66-Jährige nach Portugal umziehen könnte, wo auch ihre Tochter Prinzessin Eugenie ein Haus besitzt. Fix entschieden ist allerdings offenbar noch nichts.
Fergie bricht ihr Schweigen
Fergusons Sprecher bestätigte diese Woche gegenüber People, dass sie "verschiedene Optionen" für ihren nächsten Wohnsitz prüft und noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat.
