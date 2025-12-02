Fergies anmaßende Forderung an Königshaus, bevor sie in "Kuhstall" verbannt wurde

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Anfang des nächsten Jahres soll Berichten zufolge der Auszug von Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor aus der Royal Lodge stattfinden. Von Andrew wird angenommen, dass er auf dem Gelände von Sandringham ein neues Heim beziehen werde. Wo Fergie künftig wohnen wird, ist nach wie vor ungewiss. Gerücht: Fergie liebäugelte mit Adeleide Cottage Es heißt, dass die ehemalige Duchess of York derzeit noch mehrere Optionen erwäge - wobei sie einem Gerücht zufolge eine anmaßende Forderung gestellt haben soll, nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass die Royal Lodge zwangsgeräumt werden soll. Berichten zufolge war Fergie der Ansicht, sie hätte ein Anrecht darauf, auf ein royales Anwesen zu erhalten. Angeblich soll sie ein Auge auf Adelaide Cottage geworfen haben, das ehemalige Zuhause des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Laut dem Royal-Experten Richard Fitzwilliams wäre diese Bitte bei König Charles III. jedoch auf völliges Unverständnis gestoßen. "Wenn sie glauben, dass zwei Wohnsitze – wozu der König sicher nicht zustimmen wird – die Probleme lösen, leben sie noch immer in einer ziemlich bizarren Fantasiewelt", sagte der Adels-Experte über Fergie und Andrew gegenüber der Daily Mail.

Sarah Ferguson müsse einsehen, dass ihre Karriere auf dem royalen Parkett nach den jüngsten Enthüllungen um ihre und Andrews Verbindung zu Jeffrey Epstein zu Ende ist. "Jetzt gibt es kein Comeback mehr, sie ist in Ungnade gefallen", so Fitzwilliams über Fergies Standing innerhalb der Royal Family. Er fuhr fort: "Es gibt absolut keinen Grund, warum sie ein eigenes Haus auf dem Krongut haben sollte."