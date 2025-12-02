Andrew: Umzug nur "vorübergehende Station auf einem weitaus dramatischeren Weg"

Da sich sein Auszug aus der Royal Lodge voraussichtlich bis zum Anfang des kommenden Jahres verzögert - so Berichte - hat der in Ungnade gefallene Andrew Mountbatten-Windsor das Privileg, noch ein letztes Weihnachten auf dem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor zu verbringen. Andrews Umzug mit "allerlei Forderungen" verbunden Das gibt ihm noch etwas Zeit, sich von seinem bisherigen Heim zu verabschieden - ein Abschied, der dem ehemaligen Herzog von York schwer fallen dürfte. Nachdem er sich lange Zeit geweigert hat, das Anwesen zu räumen, soll Andrew seinem bevorstehenden Auszug aus der Royal Lodge erst zugestimmt haben, nachdem er "auf allerlei Forderungen bestanden" hatte, behauptet der königliche Historiker Andrew Lownie.

In den vergangenen Wochen wurde berichtet, dass der Ex-Prinz künftig auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk leben soll. Lownie zufolge habe sich Andrew dem Umzug nach Sandringham jedoch so lange widersetzt, bis seine Forderungen erfüllt worden seien. Laut Lownie dürfte es sich bei der Übersiedlung nach Sandringham aber nicht die endgültige Lösung, sondern lediglich "um eine vorübergehende Station auf einem weitaus dramatischeren Weg handeln", so der Autor gegenüber Radar Online. Der Adels-Experte spekuliert, dass Andrew Großbritannien letztendlich ganz verlassen könnte und in den Nahen Osten fliehen. Andrew erwartet "weiterhin Angestellte zu haben" Gegenüber Radar Online erklärte Lawnie, dass Andrew erwarte, "weiterhin Angestellte zu haben". Es würde nicht dem Bestreben des ehemaligen Herzogs entsprechen, in Zukunft in einem bescheidenen Haus zu wohnen. Daher sei ein Umzug ins Ausland durchaus eine verlockende Option.