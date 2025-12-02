Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Prinz William hat ein überraschendes Hobby enthüllt: Der britische Thronfolger genießt gemeinsam mit Ehefrau Kate das Schwimmen in eiskalten Gewässern. Kate ist schon länger Anhängerin des Eisschwimmens, was William jedoch lange Zeit als "verrückt" bezeichnete. Mittlerweile aber ist dieser ungewöhnlicher Sport fester Bestandteil der Freizeitgestaltung des Ehepaares. Kürzlich schwärmten die beiden öffentlich von den Vorteilen des Kaltwasserschwimmens – einem Trend, dem auch andere Prominente wie David und Victoria Beckham sowie Ed Sheeran folgen.

Von Skepsis zur Leidenschaft: Williams Wandel Noch im Jahr 2023 hatte Prinz William das Hobby seiner Frau mit Skepsis betrachtet. In einem Auftritt im Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" von Williams Schwager Mike Tindall beschrieb Kate ihre Liebe zum Schwimmen in kalten Gewässern: "Je kälter, desto besser. Ich liebe es total", erklärte die Prinzessin damals. Selbst Dunkelheit und Regen waren – und sind – für Kate kein Grund, ihrer Leidenschaft nicht nachzugehen. Zu diesem Zeitpunkt schmunzelte sie über ihren Ehemann noch, der ihr regelmäßig sagte: "Du bist verrückt."

Doch Williams Meinung dürfte sich grundlegend geändert haben. Bei einem Besuch der "Colwyn Bay Blue Tits", einer Gruppe von Kaltwasserschwimmern in der walisischen Küstenstadt Colwyn Bay, gab William kürzlich zu, dass er inzwischen regelmäßig selbst ins kalte Wasser taucht. "Ich liebe es. Ich schreie und juble viel, wenn ich reinkomme", erzählte er laut Daily Mail den begeisterten Schwimmerinnen Chrissy Bolton, Georgia Daniels und Midge Owen Smith. Er beschrieb das Erlebnis als belebend und ergänzte: "Man fühlt sich danach großartig." Das erste Mal eisgeschwommen ist William in Schottland, erzählt er – seitdem scheint er trotz Eiseskälte dafür Feuer und Flamme zu sein. Kate ist ihrem Ehemann aber schon einen Schritt voraus: Sie besitzt sogar eine spezielle Robe für die Zeit nach dem Schwimmen.