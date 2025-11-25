William und Kate von Beatrices Vorgehen nach Andrew-Skandal getäuscht

Ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson zum Verhängnis. Die beiden dürfen sich nicht mehr Duke und Duchess of York nennen. Der Palast hat außerdem entschieden, Andrew auch seinen Prinzentitel zu entziehen.

Beatrice: Besuch im Nahen Osten hat Konsequenzen

Die beiden Töchter des Ex-Paares, Beatrice und Eugenie, sind von der Degradierung ihrer Eltern nicht betroffen. Beide dürfen den Titel Prinzessin behalten, der ihnen von Geburt an zusteht - auch wenn die Geschwister keine arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie sind.

In der Vergangenheit wurde schon oft darüber berichtet, dass König Charles III. seine Nichten sehr schätzt. Und auch William soll eine enge Verbindung zu seinen beiden Cousinen pflegen. Eine Entscheidung, die Beatrice kürzlich getroffen hat, soll den Prinzen und die Prinzessin von Wales jedoch zutiefst verstört haben.

Die Prinzessin veranstaltete am 27. Oktober im Ritz-Carlton Hotel in Riad, Saudi-Arabien, einen Empfang, der als "Nachmittagstee mit Prinzessin Beatrice von York" angekündigt wurde. Dies erregte Verwunderung, da die Verbindungen ihres Vaters zu dem Land während seiner zehnjährigen Amtszeit als Sonderbeauftragter Großbritanniens für internationalen Handel und Investitionen bekannt sind.

Dazu mehr: