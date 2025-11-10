Nach der öffentlichen "Degradierung" zum normalen Bürger ihres Vaters Andrew sind Prinzessin Eugenie und ihre Schwester Eugenie vorübergehend ins Ausland gereist. Andrew sah sich zuletzt aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gezwungen, seinen Titel Duke of York und seinen Prinzentitel niederzulegen. Auch ein Umzug aus der Royal Lodge steht für ihn und seine Ex-Frau Sarah Ferguson bevor.

Prinzessin Eugenie wurde Ende Oktober mit Freundinnen in Paris bei einem Mädelsausflug fotografiert. Ihre Schwester wurde zeitgleich in Saudi-Arabien bei einer Veranstaltung gesichtet.