Inmitten von Andrew-Skandal: Prinzessin Beatrices Luxus-Party in Saudi-Arabien
Zusammenfassung
- Prinzessin Beatrice war Star einer exklusiven Veranstaltung für weibliche Führungskräfte im Ritz-Carlton in Riad, Saudi-Arabien.
- Die Reise fand im Kontext des Skandals um ihren Vater Prinz Andrew statt, der wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein seine royalen Titel verlor.
- Beatrices Auftritt bei der "Future Investment Initiative" wirft Spekulationen über eine mögliche neue Rolle als Handelsbeauftragte auf.
Nach der öffentlichen "Degradierung" zum normalen Bürger ihres Vaters Andrew sind Prinzessin Eugenie und ihre Schwester Eugenie vorübergehend ins Ausland gereist. Andrew sah sich zuletzt aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gezwungen, seinen Titel Duke of York und seinen Prinzentitel niederzulegen. Auch ein Umzug aus der Royal Lodge steht für ihn und seine Ex-Frau Sarah Ferguson bevor.
Prinzessin Eugenie wurde Ende Oktober mit Freundinnen in Paris bei einem Mädelsausflug fotografiert. Ihre Schwester wurde zeitgleich in Saudi-Arabien bei einer Veranstaltung gesichtet.
Prinzessin Eugenie: Exklusive Tee-Party in Saudi-Arabien
Wie lange sich Beatrice Berichten im Nahen Osten aufhielt, ist unklar. Laut Daily Mail soll sie jedenfalls vergangene Woche ein exklusiven Event im Fünf-Sterne-Hotel Ritz-Carlton in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad organisiert haben.
Demnach sei Beatrice der Star der renommierten "Future Investment Initiative" gewesen. Die Prinzessin leitete gemeinsam mit der kanadischen Unternehmerin Ruma Bose und dem in den USA ansässigen Lioness Collective das Event für weibliche Führungskräfte und nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, mit einigen der reichsten Männer der Welt zu netzwerken.
"Wir laden Sie herzlich zum Afternoon Tea ein, der von Prinzessin Beatrice von York veranstaltet wird", soll der Daily Mail zufolge auf der Einladung gestanden haben.
Wie Beatrice es schaffte, ohne dem Wissen der Öffentlichkeit nach Saudi-Arabien zu reisen, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob sie via Linienflug oder mit dem Privatjet gereist war. Wie hoch die Gage für ihren Auftritt war, weiß man ebenfalls nicht. Doch Beatrice soll bei ihrem Aufenthalt in Saudi-Arabien wie ein VIP behandelt worden sein.
Da die beiden Prinzessinnen von York von dem jüngsten Skandal um ihren Vater "völlig am Boden zerstört" gewesen sein sollen, soll die Verwunderung aber zum Teil jedoch groß gewesen sein, Beatrice bei dem exklusiven Event im Nahen Osten anzutreffen.
"Es war sicher nicht einfach für sie, die Tea Party zu leiten", sagte ein Konferenzteilnehmer laut Daily Mail. "Niemand hätte es ihr übel genommen, wenn sie diese hochkarätige Veranstaltung abgesagt hätte. Aber sie war fest entschlossen, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten, und ich denke, das wurde respektiert."
Die Anwesenheit der 37-Jährigen bei der Veranstaltung wirft außerdem die Frage auf, ob die älteste Tochter des ehemaligen Herzogs von York die Rolle des in Ungnade gefallenen Royals als britische Handelsbeauftragte übernimmt.
Bis jetzt hat sich Beatrice nicht zu den Spekulationen geäußert.
