England verlassen: Beatrice und Eugenie ergreifen die Flucht
- Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie haben Großbritannien nach den jüngsten Entwicklungen um ihren Vater Prinz Andrew still und heimlich verlassen.
- Beide Schwestern wurden separat im Ausland gesichtet: Eugenie in Paris und Beatrice bei einer Veranstaltung in Saudi-Arabien.
- Adelsexperten sehen das zurückhaltende Auftreten der Schwestern als kluge Strategie, um Distanz zum Skandal um ihren Vater zu wahren.
Nach den jüngsten Entwicklungen um Prinz Andrew scheinen sich Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie derzeit nicht gerade wohl damit zu fühlen, dass ihre Familie im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
Eugenie und Beatrice sind still und heimlich ins Ausland gereist
Ihr Vater sah sich zuletzt aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gezwungen, seinen Titel Duke of York niederzulegen. Jüngsten Berichten zufolge haben sich er uns seine Ex-Frau Sarah Ferguson inzwischen auch bereit erklärt, aus der Royal Lodge auszuziehen, in der sie seit Jahren wohnen.
Adels-Experten nehmen an, dass ihre beiden Töchter vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Denn die Presse und viele Briten fragen sich: Wem gilt ihre Loyalität? Ihren Eltern oder dem Königshaus?
In den vergangenen Wochen haben sich Beatrice und Eugenie weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Wie das Magazin Hello! berichtet, haben die Geschwister zuletzt auch Großbritannien verlassen, ohne die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu setzen.
Während der in Ungnade gefallene Duke of York weiterhin für Schlagzeilen sorgt und unter Beobachtung steht, sind seine Töchter still und heimlich ins Ausland gereist.
Eugenie wurde mit Freundinnen in Paris bei einem Mädelsausflug fotografiert. Die 35-Jährige wurde mit zwei Freundinnen an der Seine vor dem Eiffelturm abgelichtet.
Ihre Schwester wurde derweil in Saudi-Arabien bei einer Veranstaltung gesichtet. Die Prinzessin posierte für ein Foto während der "Future Investment Initiative" in Riad. Einer Veranstaltung, bei der sich hochrangige internationale Geschäftsleute treffen, um Innovationen in den Bereichen Technologie und Finanzen zu diskutieren.
Herausforderung für Eugenie und Beatrice
Eugenie und Beatrice sind zwar keine arbeitenden Royals, dennoch stehen sie in engem Kontakt zur Königsfamilie. Sie verfolgen eigene Projekte und sind auch oft bei royalen Events zu Gast. Die beiden stehen nun vor der Schwierigkeit, ihre Arbeit fortzusetzen und nicht in einen Topf mit ihren Eltern geworfen zu werden.
Um das hinzubekommen, hält es Adels-Experte Richard Fitzwilliams für eine kluge Entscheidung, weiterhin ein zurückhaltendes Auftreten zu wahren - ohne dabei Veranstaltungen mit der königlichen Familie, wie beispielsweise Weihnachten in Sandringham, zu meiden.
"Aus PR-Sicht ist das von großer Bedeutung. Natürlich ist es wichtig, an Weihnachten mit der königlichen Familie gesehen zu werden", stellte der Adels-Experte gegenüber GB News fest.
