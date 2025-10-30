England verlassen: Beatrice und Eugenie ergreifen die Flucht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach den jüngsten Entwicklungen um Prinz Andrew scheinen sich Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie derzeit nicht gerade wohl damit zu fühlen, dass ihre Familie im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Eugenie und Beatrice sind still und heimlich ins Ausland gereist Ihr Vater sah sich zuletzt aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gezwungen, seinen Titel Duke of York niederzulegen. Jüngsten Berichten zufolge haben sich er uns seine Ex-Frau Sarah Ferguson inzwischen auch bereit erklärt, aus der Royal Lodge auszuziehen, in der sie seit Jahren wohnen.

Adels-Experten nehmen an, dass ihre beiden Töchter vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Denn die Presse und viele Briten fragen sich: Wem gilt ihre Loyalität? Ihren Eltern oder dem Königshaus? In den vergangenen Wochen haben sich Beatrice und Eugenie weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Wie das Magazin Hello! berichtet, haben die Geschwister zuletzt auch Großbritannien verlassen, ohne die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu setzen. Während der in Ungnade gefallene Duke of York weiterhin für Schlagzeilen sorgt und unter Beobachtung steht, sind seine Töchter still und heimlich ins Ausland gereist.