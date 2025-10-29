Streit um Vegan-Menü: Star-Koch attackiert Prinz William

Prinz William sorgt vor dem Earthshot-Award in Brasilien wegen seiner kulinarischen Vorlieben für Schlagzeilen.

Prinz William: Wirbel um Vegan-Menü

Einem Bericht zufolge soll sich der britische Thronfolger für die Gala am 5. November in Rio de Janeiro ein veganes Menü gewünscht haben. Damit wollte er ein Statement für Nachhaltigkeit setzen.

Doch der brasilianische Star-Koch Saulo Jennings stellte sich quer. Er plante stattdessen eine lokale Spezialitäten für William zubereiten - und schimpft öffentlich über Williams Sonderwünsche.

William " respektlos gegenüber der lokalen Küche"

Jennings wurde im Vorfeld gebeten, das Catering für die Klimaveranstaltung, zu der neben Prinz William 700 Gäste eingeladen sind, zu übernehmen.

Als er "hörte, dass er für einen britischen Thronfolger kochen würde, wusste der brasilianische Koch, dass er die Starzutat des Amazonas in den Mittelpunkt stellen wollte: einen riesigen, fleischigen Flussfisch namens Pirarucu", heißt es in einem Artikel der New York Times.