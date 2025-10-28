Spannungen in Royal Family: Williams harter Schachzug gegen Prinz Andrews Töchter
Prinz Andrew und Sarah Ferguson sollen zugestimmt haben, aus der Royal Lodge auszuziehen, nachdem ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein zuletzt wieder Gegenstand von Untersuchungen waren, so Medienberichte. Das Ex-Paar bewohnt seit 2008 das Herrenhaus in Windsor. Seit Monaten gibt es Forderungen, dass der Bruder von König Charles III. das luxuriös Anwesen räumen soll.
William soll Eugenie und Beatrice mit Titel-Entzug gedroht haben
Im Podcast "The News Agents" sprach die britische Journalistin Emily Maitlis über den Medienrummel, der angesichts des angeblich geplanten Umzugs herrscht. Sie will zudem Informationen über Gespräche innerhalb der Königsfamilie haben, die zu Andrews Entscheidung, die Royal Lodge zu verlassen, geführt haben.
Maitlis behauptet, dass Prinz William den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie damit gedroht haben soll, ihre Titel zu entziehen, wenn sie ihren Vater nicht zum Auszug aus der Royal Lodge drängten.
Es wird angenommen, dass der Thronfolger seine beiden Cousinen vergangene Woche getroffen habe, um ihnen das Ultimatum zu stellen. Dabei habe William zu Eugenie und Beatrice gesagt, "dass ihr euren Vater dazu bringen müsst, die königliche Loge zu verlassen, andernfalls würden wir eure eigenen Titel überprüfen."
Prinz Andrew hatte sich vor wenigen Tagen von seinem Titel Herzog von York verabschiedet. Andrews Ex-Frau muss auf ihren Herzoginnen-Titel ebenfalls verzichten und wird künftig nur noch Sarah Ferguson heißen. Ihre gemeinsamen Töchter Beatrice und Eugenie werden weiterhin den Titel Prinzessin tragen, die ihnen seit ihrer Geburt zustehen.
Doch Emily Maitlis behauptet: "Im Moment dürfen sie Prinzessinnen sein, aber wir wissen, dass ein gewisser Druck auf die Prinzessinnen ausgeübt wurde."
"Natürlich kann man verstehen, warum Andrew als Vater seine Töchter glücklich machen und ihre Titel behalten möchte, egal was passiert", fügte die Journalistin hinzu.
Der Palast ließ die Berichte bisher unkommentiert.
Kommentare