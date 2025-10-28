Spannungen in Royal Family: Williams harter Schachzug gegen Prinz Andrews Töchter

Prinz Andrew und Sarah Ferguson sollen zugestimmt haben, aus der Royal Lodge auszuziehen, nachdem ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein zuletzt wieder Gegenstand von Untersuchungen waren, so Medienberichte. Das Ex-Paar bewohnt seit 2008 das Herrenhaus in Windsor. Seit Monaten gibt es Forderungen, dass der Bruder von König Charles III. das luxuriös Anwesen räumen soll.

William soll Eugenie und Beatrice mit Titel-Entzug gedroht haben

Im Podcast "The News Agents" sprach die britische Journalistin Emily Maitlis über den Medienrummel, der angesichts des angeblich geplanten Umzugs herrscht. Sie will zudem Informationen über Gespräche innerhalb der Königsfamilie haben, die zu Andrews Entscheidung, die Royal Lodge zu verlassen, geführt haben.

Maitlis behauptet, dass Prinz William den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie damit gedroht haben soll, ihre Titel zu entziehen, wenn sie ihren Vater nicht zum Auszug aus der Royal Lodge drängten.