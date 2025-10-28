Demi Moore packt über unangenehme Zusammenarbeit mit Tom Cruise aus

1992 waren Demi Moore und Tom Cruise zusammen im Film "Eine Frage der Ehre" gemeinsam zu sehen. Moore war im achten Monat schwanger mit ihrem zweiten Kind, Scout Willis, als sie vor dem Start der Dreharbeiten begann, mit Cruise und Regisseur Rob Reiner zu proben. Doch wie Moore nun verriet, habe Cruise damals keinen entspannten Umgang mit ihrer Schwangerschaft an den Tag gelegt.

Demi Moore: Cruise war wegen Schwangerschaft "peinlich berührt"

Im Rahmen einer Fragerunde mit Jia Tolentino am 25. Oktober beim New Yorker Festival sagte die 62-jährige Schauspielerin laut People, dass der Action-Star während der Vorproduktion wegen ihrer Schwangerschaft "peinlich berührt" gewesen sei.

"Ich glaube, Tom war ziemlich verlegen", erinnerte sich Moore, die mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis auch die Töchter Rumer Willis und Tallulah Willis hat. "Eigentlich fand ich es okay. Ich habe mich ja bewegt, oder? Aber ich merkte, dass es ihm etwas unangenehm war."