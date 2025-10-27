Julia Roberts wird 58: So hätte "Pretty Woman" eigentlich enden sollen

1990 machte "Pretty Woman" die damals 22-jährige Julia Roberts, welche am 28. Oktober ihren 58. Geburtstag feiert, zum Superstar. Heute ist die romantische Komödie um die Prostituierte Vivian Ward (Roberts) und Richard Gere als Geschäftsmann Edward Lewis Kult. 2025 wurde "Pretty Woman" genau 35 Jahre alt. Doch für die Romanze war ursprünglich kein Happy End vorgesehen.

Tragisches Ende für Julia Roberts 27 Jahre nach der Premiere des Klassikers verriet Filmmogul und ehemaliger Chef der Walt Disney Company Jeffrey Katzenberg, dass Julia Roberts am Ende des Films auf dramatische Weise ums Leben hätte kommen sollen: Und zwar aufgrund einer Drogen-Überdosis.

"Die Original-Version von 'Pretty Woman' war ziemlich düster. Ich glaube, sie sollte an einer Überdosis sterben. Aber die Leute davon zu überzeugen, dass es trotzdem ein Prinzessinnen-Film und ein Märchen ist, das Disney machen sollte, wäre ziemlich schwer geworden. Der Rest ist Geschichte", verriet Katzenberg 2017 bei einer Pressestunde in New York.