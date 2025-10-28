"Kann nirgendwo hin": Fergies verzweifelte Suche nach neuem Heim
Prinz Andrews und Sarah Fergusons zukünftige Wohnsituation steht auf wackeligen Beinen. Laut Berichten der Daily Mail soll der ehemalige Duke of York einem möglichen Auszug aus der Royal Lodge, die er und Fergie in Windsor bewohnen, zugestimmt haben. Jedoch nicht ohne Gegenleistungen. Er und seine Ex-Frau sollen gleich zwei Anwesen im Gegenzug fordern: Adelaide Cottage, das zuletzt von Prinz William und seiner Familie bewohnt wurde, für Fergie, sowie Frogmore Cottage, die frühere Residenz von Prinz Harry und Herzogin Meghan, für Andrew. Bereits zuvor hatte König Charles III. seinem Bruder Frogmore Cottage angeboten, doch Andrew lehnte damals noch ab.
Sarah Fergusons "Zukunft hängt in der Schwebe"
Angeblich würden sich die Diskussionen, wo Andrew und Fergie nach ihrem Auszug aus der Royal Lodge wohnen werden, zwar in einem "fortgeschrittenen Stadium" befinden, aber noch lange nicht abgeschlossen sein.
Vor allem Fergie soll die Unsicherheit in Bezug auf ihre Zukunft eine enorme Belastung darstellen.
Die ehemalige Herzogin von York soll "am Abgrund" stehen, zitiert auch Adels-Expertin Rebecca English in einem Artikel in der Daily Mail einen Nahestehenden von Fergie. "Sie ist reumütig und beschämt, befürchtet aber auch, dass der Skandal ihren eigenen Geschäftsinteressen, darunter einer Reihe neuer Romane, die bald erscheinen sollen, fatal geschadet hat", verrät eine weitere ungenannte Quellen aus dem Umfeld von Prinz Andrews Ex-Frau.
In der britischen High Society scheint Fergie unten durch. "Die Leute wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben", zitiert die Daily Mail einen Freund. "Die ehrliche Wahrheit ist, dass sie nirgendwohin gehen kann und niemanden, zu dem sie gehen könnte [falls Andrew die Royal Lodge verliert]. Ihre Zukunft hängt in der Schwebe."
Seit Monaten gibt es Forderungen, dass der Bruder von König Charles III. das luxuriös Anwesen räumen soll.
Aufgrund seiner Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein war Andrew in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Dies veranlasste ihn, nach Gesprächen mit dem König auf seine Titel und Ehren zu verzichten - darunter den traditionsreichen Titel "Duke of York" und die Mitgliedschaft im Hosenbandorden (Der Nobilissimus Orden des Strumpfbandes ist der älteste und angesehenste Ritterorden Englands).
Andrews Ex-Frau muss auf ihren Herzoginnen-Titel ebenfalls verzichten und wird künftig nur noch Sarah Ferguson heißen. Ihre gemeinsamen Töchter Beatrice und Eugenie werden weiterhin den Titel Prinzessin tragen, die ihnen seit ihrer Geburt zustehen.
Nun steht auch das Leben des Ex-Paares in der Royal Lodge vor dem Aus.
"Man hat versucht, Lösungen zu finden"
Quellen aus dem Umfeld des seit fast 30 Jahren geschiedenen Paares reagierten laut Daily Mail jedoch verärgert auf Behauptungen, Andrew und Fergie würden in Bezug auf ihre künftigen Unterkünfte Forderungen stellen. Dies sei "eine falsche Darstellung der Wahrheit", zitiert das britische Blatt eine namentlich nicht bekannte Quelle.
"Es war eine Option, die von der Gegenseite bereits in einem frühen Stadium [der Verhandlungen] vorgeschlagen wurde", so der Insider weiter. "Ob sie noch auf dem Tisch liegt, weiß ich nicht. Aber die Behauptung, sie hätten jeweils ein neues Zuhause gefordert, ist eine falsche Darstellung der Wahrheit."
"Es wurden keine Forderungen gestellt. Man hat versucht, Lösungen zu finden", behauptet der Insider weiter.
Kommentare