"Kann nirgendwo hin": Fergies verzweifelte Suche nach neuem Heim

Prinz Andrews und Sarah Fergusons zukünftige Wohnsituation steht auf wackeligen Beinen. Laut Berichten der Daily Mail soll der ehemalige Duke of York einem möglichen Auszug aus der Royal Lodge, die er und Fergie in Windsor bewohnen, zugestimmt haben. Jedoch nicht ohne Gegenleistungen. Er und seine Ex-Frau sollen gleich zwei Anwesen im Gegenzug fordern: Adelaide Cottage, das zuletzt von Prinz William und seiner Familie bewohnt wurde, für Fergie, sowie Frogmore Cottage, die frühere Residenz von Prinz Harry und Herzogin Meghan, für Andrew. Bereits zuvor hatte König Charles III. seinem Bruder Frogmore Cottage angeboten, doch Andrew lehnte damals noch ab. Sarah Fergusons " Zukunft hängt in der Schwebe" Angeblich würden sich die Diskussionen, wo Andrew und Fergie nach ihrem Auszug aus der Royal Lodge wohnen werden, zwar in einem "fortgeschrittenen Stadium" befinden, aber noch lange nicht abgeschlossen sein. Vor allem Fergie soll die Unsicherheit in Bezug auf ihre Zukunft eine enorme Belastung darstellen. Die ehemalige Herzogin von York soll "am Abgrund" stehen, zitiert auch Adels-Expertin Rebecca English in einem Artikel in der Daily Mail einen Nahestehenden von Fergie. "Sie ist reumütig und beschämt, befürchtet aber auch, dass der Skandal ihren eigenen Geschäftsinteressen, darunter einer Reihe neuer Romane, die bald erscheinen sollen, fatal geschadet hat", verrät eine weitere ungenannte Quellen aus dem Umfeld von Prinz Andrews Ex-Frau.

In der britischen High Society scheint Fergie unten durch. "Die Leute wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben", zitiert die Daily Mail einen Freund. "Die ehrliche Wahrheit ist, dass sie nirgendwohin gehen kann und niemanden, zu dem sie gehen könnte [falls Andrew die Royal Lodge verliert]. Ihre Zukunft hängt in der Schwebe."