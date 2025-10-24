Williams und Kates neues Kapitel von unerfreulicher Warnung überschattet

Der britische Prinz Andrew hat vergangenen Freitag mitgeteilt, seinen königlichen Titel abzugeben. Hintergrund sind Vorwürfe wegen seiner Verbindungen zu US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Schritt erfolgt nach anhaltendem Druck aus dem Königshaus und der Öffentlichkeit – und markiert den tiefsten Einschnitt in Andrews Stellung seit seinem Rückzug aus dem öffentlichen Dienst im Jahr 2019. William und Kate: Great Windsor Park von Sturm Benjamin betroffen Doch das ist nicht der einzige Sturm, der derzeit im Könighaus wütet. Privat sehen sich Prinz William und Prinzessin Kate inmitten der Vorbereitungen auf ihren geplanten Umzug mit extremen Wetterkonditionen konfrontiert. Der Herbststurm Benjamin sorgt in Großbritannien und Frankreich aktuell für Verkehrsbehinderungen, gesperrte Strände und starke Böen an den Küsten. Auch die Region, in der der Prinz und die Prinzessin von Wales leben, gilt als betroffen.

Die Website des Great Windsor Park veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung aufgrund der erwarteten "extremen Wetterbedingungen" in der Region. Laut Hello! mussten Teile des Parks aufgrund von Wind und Regen geschlossen werden. In der offiziellen Sturmwarnung hieß es es: "Schließungen wegen Unwetters. Aufgrund einer [...] Wetterwarnung des Met Office und gemäß unserem Unwetterplan haben wir beschlossen, einige Bereiche des Windsor Great Park und seiner Einrichtungen am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, zu schließen. Eine vollständige Liste der Schließungen finden Sie in unseren Besucher-Updates." Das britische Institut für Meteorologie geht aber davon aus, dass sich die Wetterfront bald ändert. "Sturm Benjamin [...] zieht nun von Großbritannien weg, und seine Auswirkungen lassen allmählich nach", wurde ferner verkündet. Der stellvertretende Chefmeteorologe Chris Bulmer erklärte laut Mirror: "Wenn Sturm Benjamin morgen spät über Großbritannien hinwegzieht und auf Dänemark zusteuert, wird kalte arktische Luft über das Land ziehen und ein merklich kühles Wochenende mit Temperaturen unter dem Durchschnitt bescheren."