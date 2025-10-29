Meghan und Harry beim Baseball: Was Auftritt über ihre Beziehung aussagt

Bei ihren gemeinsamen Auftritten scheinen Prinz Harry und Herzogin Meghan seit Kurzem eine neue Strategie zu verfolgen. Das Ehepaar mischte sich am Dienstag, dem 28. Oktober, unter die Zuschauer im Dodger Stadium, um sich das vierte Spiel der World Series 2025 zwischen den Toronto Blue Jays und den Los Angeles Dodgers anzusehen.

Dabei präsentierten sich die Sussexes bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit im farblich perfekt aufeinander abgestimmten Partnerlook.

Damit setzen sie ein klares Statement: Beruflich mögen Meghan und Harry zwar weitgehend getrennte Wege gehen. Privat inszenieren sie sich jedoch mehr denn je - zumindest modisch - als harmonisches Duo.

Meghan und Harry im Partnerlook bei Baseball-Spiel

Meghan bei dem Baseball-Spektakel eine dunkle Hose und ein übergroßes weißes Hemd, einen schwarzen Pulli hatte sie über ihre Schultern geworfen. Ihr Mann entschied sich für einen schwarzen Blazer über einem weißen T-Shirt und ebenfalls eine dunkle Hose. Beide trugen blaue Baseball-Kappen, um ihre Unterstützung für die Los Angeles Dodgers zum Ausdruck zu bringen.