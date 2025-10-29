Letzter Ausweg? Sarah Ferguson nach Titelkrise vor brisantem Schritt

Sarah Ferguson soll mehr denn je um ihren Status bangen. Aufgrund ihrer Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein waren sie und Andrew in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Von seinem Titel Herzog von York hat sich Andrew inzwischen verabschiedet. Auch Andrews Ex-Frau muss auf ihren Herzoginnen-Titel verzichten und wird künftig nur noch Sarah Ferguson heißen.

Sarah Ferguson mit Image-Schaden konfrontiert

Zuletzt wurde berichtet, dass sich das Ex-Paar bereit erklärt haben soll, aus der Royal Lodge auszuziehen, welche es gemeinsam in Winsor bewohnt.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen soll Fergie "am Abgrund" stehen, zitiert die Daily Mail einen Nahestehenden der ehemaligen Herzogin. "Sie ist reumütig und beschämt, befürchtet aber auch, dass der Skandal ihren eigenen Geschäftsinteressen, darunter einer Reihe neuer Romane, die bald erscheinen sollen, fatal geschadet hat", verrät eine weitere ungenannte Quellen aus dem Umfeld von Prinz Andrews Ex-Frau.

In der britischen High-Society würde man sie meiden. "Die Leute wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben", so ein Freund.