Insider: "Skrupellose Kate treibende Kraft hinter Andrews Rauswurf"

Insidern zufolge ruht die Zukunft der britischen Monarchie maßgeblich auf den Schultern des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Das bedeutet, auch in Familienangelegenheiten eine klare Linie zu verfolgen. William und Kate unter Druck: Müssen "unerbittlich" vorgehen Neuen Berichten zufolge stehen Prinz William und seine Frau unter Druck, in der andauernden Kontroverse um den in Ungnade gefallenen Prinz Andrew "unerbittlich" vorzugehen, um den Ruf des Königshauses und den eigenen Familienfrieden zu wahren.

"Die Zukunft der britischen Monarchie liegt in den Händen von William und Kate. Sie können es sich schlichtweg nicht leisten, Andrew mit Samthandschuhen anzufassen. Sie müssen brutal vorgehen, um die Monarchie selbst zu retten", schrieb etwa der britische Autor und Journalist A.N. Wilson in einem Artikel in der Daily Mail. Der Druck auf Prinz Andrew ist bereits vor der Veröffentlichung der Biografie seiner ehemaligen Klägerin Virginia Giuffre am 21. Oktober gestiegen. Die jüngsten Enthüllungen um Andrews Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal führten schließlich dazu, dass Charles' Bruder verkündete, seinen Titel Duke of York niederzulegen.

Trotz der jüngsten Demütigungen genießt Andrew als Mitglied der Royal-Family weiterhin erhebliche Privilegien. Er wohnt zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor, einem Anwesen mit 30 Zimmern. Berichten zufolge versucht König Charles III. seit Längerem, die beiden loszuwerden. Doch Andrew hat einen langfristigen Pachtvertrag, auf den er bis jetzt beharrte. Am Montag berichtete die Zeitung The Sun, der Prinz habe sich bereit erklärt, die Royal Lodge zu verlassen. Kate treibende Kraft hinter Andrews Rauswurf? Gerüchten zufolge soll Prinz William maßgeblich Druck ausgeübt haben. Er habe laut Daily Mail seine Meinung deutlich gemacht. Demnach möchte der Thronfolger Andrew nicht als direkten Nachbarn haben, wenn er und seine Frau in nur wenigen Tagen in ihr neues Zuhause, Forest Lodge, einziehen, das nur wenige Kilometer entfernt liegt. Eine weitere Schlüsselfigur bei der Vertreibung des ehemaligen Herzogs von York aus der Royal Lodge soll zudem nicht etwa Charles, sondern Prinzessin Kate sein.