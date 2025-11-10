Andrews dreiste Entgleisung gegenüber Kate, die ihn Williams Sympathie kostete

Prinz William soll schon lange kein Fan von seinem Onkel Andrew mehr sein. Dass dieser nun seine royalen Titel verliert, dürfte dem Thronfolger daher ganz recht sein. Er soll auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson wegen ihrer Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skdandal aus der Royal Lodge ausziehen müssen. Prinz William: Streit mit Andrew wegen Kommentar über Kate Der Prinz und die Prinzessin von Wales sollen die Entscheidung, Andrew seiner Privilegien zu berauben, voll und ganz unterstützen. Es heißt sogar, die beiden seien in Wahrheit die treibende Kraft hinter Andrews Degradierung. Bereits vor Wochen wurde berichtet, dass William einen rabiateren Umgang seinem Onkel plane als sein Vater. The Sun berichtete, dass der Thronfolger befürchtet habe, dass das "Andrew-Problem" eines Tages auf seinem Tisch landen wird.

Der königliche Biograf Andrew Lownie sagte: "Er [William] ist viel rücksichtsloser als sein Vater, und ich denke, er erkennt den enormen Imageschaden, der entstanden ist." Andrew sei dem britischen Thronfolger nicht nur aufgrund seiner Verbindung zu Epstein ein Dorn im Auge. Berichten zufolge soll es sich der ehemalige Herzog von York auch privat mit seinem Neffen verscherzt haben. Der Grund für die familieninterne Fehde sei angeblich die rüpelhafte Art, welche Andrew früher gegenüber Williams Frau Kate an den Tag gelegt haben soll.

Andrew Lownie behauptete in seiner Biografie "The Rise and Fall of the Yorks", dass sich der in Ungnade gefallene Ex-Royal Andrew in der Vergangenheit einige "unverschämte" Kommentare über Kate erlaubt haben soll, die einen erbitterten Streit mit William ausgelöst haben. Was konkret Andrew über die künftige Queen Consort gesagt haben soll, ist nicht bekannt. Allerdings seien Andrews vermeintliche Entgleisungen gegenüber Williams Frau einer der Gründe, warum es der dreifache Vater angeblich kaum erwarten konnte, dass Andrew aus der Royal Lodge geworfen wird. Andrew Lownie behauptete in seinem Buch, dass der Prinz von Wales seinen Vater in dessen Entscheidung, Andrew die königlichen Titel und Ehren zu entziehen, voll und ganz unterstützt habe. William "verabscheut auch Sarah [Ferguson], Andrews Ex-Frau, und kann den Tag kaum erwarten, an dem sein Vater sie beide hinauswirft", zitierte Lownie eine namentlich nicht genannte Quelle in seinem Buch. Adels-Experte Ephraim Hardcastle schreibt indes in seiner Kolumne in der Daily Mail, dass sich Andrew, nun zum Bürgerlichen degradiert, in der unangenehmen Lage befinde, dem Rest der Familie verbeugen zu müssen.